Eminem, Ice Cube, Missy Elliott… le rap apporte son soutien à DMX

DMX est toujours dans un état critique et le monde du rap lui apporte son soutien.

par Team Mouv'

Le rappeur américain de 50 ans a fait une crise cardiaque vendredi soir. Depuis ce drame, DMX se trouve sous respirateur artificiel à l'hôpital de White Plains dans la banlieue de New York . Aussi, comme l'indique l'AFP, des centaines de fans se sont réunis ce lundi pour une veillée de prières devant l'hôpital où se trouve le rappeur dans un état critique . Sa fiancée et son ex - épouse étaient en larmes, pendant la lecture d'une prière pour le MC, alors que les fans scandaient haut et fort "DMX" avec le bras levé en l'air .

Les rappeurs soutiennent DMX

Légende et icone du rap game depuis plus de 20 ans, DMX est très respecté par les anciens ainsi que par les nouveaux artistes et ils sont nombreux à apporter leur soutien sur les réseaux sociaux . À l'image de Missy Eliott, Eminem ou encore Ice Cube qui ont partagé des messages de soutien sur les réseaux sociaux .

D’après plusieurs sources, X serait dans un état végétatif et donc très instable. Pour l’instant, aucune information précise n’a été confirmée par ses proches .

