Eminem feat Post Malone : un morceau pourrait arriver prochainement

La rumeur d'une collaboration entre Eminem et Post Malone est relancée.

par Team Mouv'

La rumeur d'un featuring entre Eminem et Post Malone bat son plein . En effet, le réalisateur Cole Bennett, qui a bossé avec le rappeur de Détroit sur le clip de Gnat ou encore Godzilla, a publié une story Instagram énigmatique, supprimée depuis. Dans celle - ci, on voit une batte de baseball avec la signature barbelée de Post Malone, ainsi qu'un bonhomme M & M dans le fond . En plus de ça, le vidéaste a ajouté deux émojis : l'émoji chut, et l'émoji surpris, laissant penser à une annonce . . . .

Un featuring qui pourrait être énorme

Ce n'est pas la première fois que cette collaboration est évoquée . Déjà en 2019, pour Apple Music, Post Malone expliquait qu'ils n'avaient pas eu le temps d'enregistrer un morceau pour l'album Hollywood's Bleeding, mais que cela pourrait se faire dans le futur .

Autre élément, dans un podcast, le chanteur et compositeur White Gold présent sur les titres You Gon Learn et Zeus sur Music to be Murdered By a confié qu'il avait un morceau sur lequel il verrait bien les deux artistes en collaboration .

Evidemment, avec Eminem, tout reste très secret, donc aucune information n'est officielle . De plus, le MC de Détroit a sorti son dernier projet en décembre 2020, donc si la collab' existe, elle pourrait être pour un prochain album de Post Malone . D'ailleurs, un nouveau projet du chanteur a été teasé par le manager de Post Malone il y a quelques semaines . . . Affaire à suivre .

