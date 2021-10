Eminem et Snoop Dogg ont une collab dans les tuyaux

Après leur mésentente passée, les deux rappeurs se réconcilient dans un projet commun.

par Team Mouv'

Si Eminem et Snoop n'ont pas toujours été meilleurs potes, ils semblent aujourd'hui s'être réconciliés autour d'un projet commun : une collaboration entre les deux rappeurs va tomber prochainement .

Malgré leurs deux carrières qui s'entrecroisent, et leurs précédents travaux ensemble, tout n'a pas été rose ces derniers temps entre Eminem et le Dogg. L'origine de leur dispute remonterait en 2020, quand Snoop a exclu Eminem de son top 10 des plus grands rappeurs de tous les temps - pour Snoop Dogg, il y a des rappeurs des années 90 qui sont bien meilleurs que lui . Vexé par ces propos, le rappeur du Missouri avait alors répondu par une pique envers Snoop dans son album Music To Be Murdered By : Side B, plus précisément dans sa chanson Zeus .

Réconciliation autour d'un feat .

Mais il semblerait que les deux artistes se soient rabibochés sans qu'on l'ait vu venir. Le weekend du 9 octobre, le rappeur de Long Beach a laissé entendre à la radio qu'une collaboration avec l'artiste de Kamikaze était en train de se préparer . Plus que ça, c'est une collaboration entre Eminem, Snoop Dogg, Dr . Dre, Kendrick Lamar et Mary J . Blige pour la mi - temps du Superbowl 2022, en février .

Loin est donc la dispute entre les deux grosses têtes du rap américain : Eminem a reparlé de leur mésentente passée en expliquant qu'il avait été blessé par le ton et la manière de faire de Snoop plutôt que par le fond de son propos . "Je pense que c'était plus le ton qu'il a utilisé qui m'a pris par surprise__, parce que j'étais en mode mais d'où ça sort? je viens de te voir, qu'est - ce que tu fous? ( . . . ) j'étais pas prêt pour ça". Mais, apparemment, les deux amis sont donc passés à autre chose .

Rendez - vous donc pendant la mi - temps du Superbowl, le 13 février 2022 pour voir Snoop et Eminem de nouveau aux côtés l'un de l'autre, entourés par un casting 5 étoiles qui va marquer un moment historique dans le rap américain .