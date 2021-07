Eminem et Dr. Dre préparent-ils quelque chose ?

Les deux légendes du rap US seraient de retour en studio

par Team Mouv'

C'est l'une des plus longues amitiés du rap game : Eminem et Dr Dre se sont rencontrés dans les années 90 et ont toujours été présents dans le parcours de l'un et l'autre depuis plus de 20 ans . En 2020, les deux acolytes se retrouvaient déjà en studio sur Music to Be Murdered By: Side B, le dernier album d'Eminem pour lequel Dre a collaboré sur 7 morceaux .

Un retour en studio ?

Cependant, il se pourrait que le duo soit ( encore ) en train de nous mijoter quelque chose et ce n'est pas pour nous déplaire ! En effet, c'est une photo postée par D . O . C, un rappeur et ex - membre du groupe culte N . W . A qui a interpellé la toile . Sur le cliché on peut le voir en arrière plan, en compagnie de Dr . Dre et Eminem eux au premier plan prenant la pose avec la fille de D . O . C . Si la photo en soi n'est pas très équivoque, c'est la légende qui laisse place au doute : "Que se passe t'il d'Aftermathique ici ?" . Un jeu de mots pour les connaisseurs, qui auront deviné qu'il s'agit d'une référence au label fondé par Dre, dont le nom est Aftermath Entertainment .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un indice qui laisse supposer qu'un projet musical est sans doute en préparation : reste à savoir s'il s'agira d'un projet commun comme l'espèrent les fans ou une simple rencontre amicale . Une affaire à suivre de très près en attendant d'en savoir plus . . . .