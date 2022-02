Eminem est stressé avant le show au Super Bowl

Eminem appréhende le show du Super Bowl.

par Team Mouv'

Avant sa prestation à la mi-temps du Super Bowl, Eminem a eu une conversation avec Sway Calloway sur la chaine YouTube SiriusXM's dans laquelle il a parlé de son appréhension concernant le show.

"C'est p * tain de stressant"

En effet, Slim Shady a admis se sentir nerveux à propos de la performance de dimanche. "C'est p * tain de stressant. C'est comme si pour moi, il n'y avait rien de plus définitif que le direct. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous vous plantez, votre plantage est là pour toujours" En plus d'Eminem, le Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show verra la participation de Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg et Mary J. Blige le 13 février.

L'auteur de Music To Be Murdered By s'est également ouvert sur la vision de Dr. Dre pour le spectacle : "Quand Dre m'a demandé pour la première fois, quand tout a commencé à se passer et que nous nous sommes dit 'ok, ça pourrait être sérieux'. J'essayais d'imaginer ce que Dre pourrait faire".

À quelques jours du grand évènement on espère que la pression ne viendra pas perturber la performance d'Eminem, même si on n'en doute pas.