Eminem est le rappeur qui a cumulé le plus de vues sur YouTube en 2021

En 2021, Eminem est le rappeur qui a réalisé le plus de vues sur YouTube.

par Team Mouv'

Encore des chiffres énormes réalisés par Eminem. L'artiste de Détroit démontre sa puissance commerciale avec une nouvelle statistique étonnante. Sans avoir sorti d'album en 2021, il est le rappeur qui a réalisé le plus de vues sur la plateforme YouTube.

Avec une communauté de 50 millions d'abonnés sur la plateforme, Eminem cumule des millions de vues chaque jour. Sur toute l'année qui vient de s'écouler, il a réalisé 4,40 milliards de vues sur la totalité de son catalogue. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant, qu'Eminem appartient à une ancienne génération. L'auteur de Music to be Murdered By, prouve qu'il a une longévité sans faille, depuis déjà plus de 20 ans.

Un nouveau record récent en streaming

Récemment, son premier album en major The Slim Shady LP (1999) a franchi le milliard de streams sur Spotify. C'était le seul album de sa discographie qui n'avait pas encore franchi le milliard d'écoutes sur Spotify. Grace à ce nouveau pallier franchi, Eminem est devenu le premier artiste de l'histoire avec 11 albums qui dépassent le milliard de streams sur Spotify.