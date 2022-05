Eminem est impressionné par le nouvel album de Kendrick Lamar

Eminem flatte Kendrick Lamar et son denier album.

par Team Mouv'

Le nouvel intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, Eminem, fait les louanges de Kendrick Lamar après avoir écouté son nouvel album Mr. Morale & the Big Steppers.

Eminem reste "sans voix"

Sorti ce vendredi 13 mai, le nouveau projet de K-Dot, après 5 ans d'absence, a fait beaucoup de bruit. Si, comme à chaque nouvel album, certain ont critiqué le projet, la majorité est assez unanime sur la qualité du double album de Kendrick. Ce dimanche soir, c'est Eminem qui s'est rendu sur Twitter pour faire l'éloge de son compagnon de label via le fondateur du label, Dr. Dre.

"Yo @DrDre cet album de Kendrick est f * * * * * * ridicule [ comprenez incroyable ] . Je suis sans voix" a tweeté Eminem.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Alors qu'Em et Lamar n'ont pour l'instant qu'une seule collaboration, Love Game, tirée de l'album The Marshall Mathers LP 2 du rappeur de Detroit en 2013, des rumeurs ont fait surface l'année dernière selon lesquelles les deux hommes se seraient associés sur un nouveau titre avec Dr Dre.

Bien que la chanson ne soit pas encore sortie, Eminem et Kendrick se sont produits ensemble lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en février avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige et les invités spéciaux Anderson .Paak et 50 Cent. La relation entre les deux rappeurs semble donc loin d'être terminée et on espère qu'elle nous réserve de belles surprises...