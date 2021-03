Eminem entre encore dans l'histoire avec sa compilation "Curtain Call"

Eminem décroche un nouveau record qui prouve encore plus son impact commercial dans le rap.

par Team Mouv'

Eminem entre encore une fois dans l'histoire. Après avoir cassé un nouveau record de streams avec The Eminem Show, c'est désormais son projet Curtain Call:The Hits qui fait parler de lui .

Selon des informations de Forbes, la compilation d'Eminem sortie en 2005 est l'album rap de l'histoire qui a passé le plus de temps dans les charts du Billboard 200 . En effet, le projet a été présent 520 semaines, ce qui correspond à 10 ans . Rien que ça .

On apprend également que c'est le 6ème album de l'histoire de la musique avec la plus longue durée dans le Billboard 200, derrière The Dark Side of the Moon de Pink Floy ( 958 semaines ) , Legend de Bob Marley ( 669 semaines ) , Greatest Hits de Journey ( 659 semaines ) , le Black Album de Metallica ( 598 semaines ) , et le Greatest Hits de Guns N Roses' ( 520 semaines ) .

Si vous ne connaissez pas cette compilation qui regroupe certains des plus gros succès d'Eminem, elle est disponible ci - dessous .