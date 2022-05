Eminem dévoilera une version étendue de son classique "The Eminem Show"

Une version étendue de "The Eminem Show" sera bientôt disponible pour son 20ème anniversaire.

par Team Mouv'

Ce 26 mai prochain, l'album classique The Eminem show produit par la légende Eminem soufflera ses 20 bougies. L'occasion pour le rappeur de nous faire un magnifique cadeau en dévoilant une version étendue de celui-ci.

Bienvenue dans le Eminem show

Le 26 mai 2002, Eminem dévoilait son album The Eminem Show, devenu mythique dans le catalogue du rappeur de Détroit et surtout dans le monde du rap en général. 3ème album solo de Slim Shady, certifié 12 fois disque de platine, se classant n°1 du Billboard 200 pendant six semaines consécutives, The Eminem Show est aussi l'un des albums les plus vendus de tous les temps, comptabilisant plus de 30 millions de ventes dans le monde. Et pour fêter comme il se doit ses 20 ans, Eminem enverra ce jeudi 26, sa version étendue.

En effet, la réédition qui devrait comporter des titres inédits ou des remix, a été annoncée ce 24 mai par le Rap God lui-même sur Twitter. À l'approche du jour J, l'artiste a déclaré "Eh bien, si tu veux du Shady, je vais t'en donner #The EminemShow 20th Anniversary Expanded Edition sort jeudi 26 mai", accompagnant ses propos par une courte vidéo de 60 secondes, regroupant quelques extraits de certains hits de l'album notamment Without Me, White America, Sing For The Moment, Superman ou encore Cleanin' Out My Closet.

Une nouvelle qui a de quoi mettre en joie les fans de Marshall Mathers qui pourront se mettre de l'inédit de sa part sous la dent, en attendant, pourquoi pas, un nouveau projet.