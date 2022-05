Eminem dévoile une version étendue de "The Eminem Show" avec des inédits

Pour les 20 ans de l'album "The Eminem Show", le rappeur de Détroit a dévoile une "Expanded Edition" du disque.

par Team Mouv'

Pour fêter comme il se doit les 20 ans du classique The Eminem Show, Eminem a eu envie de faire plaisir à ses fans les plus fidèles en dévoilant une nouvelle "version" de l'album.

Comme il l'avait déjà fait en 2019 pour les 20 ans de The Slim Shady LP, le rappeur de Détroit vient de livrer The Eminem Show Expanded Edition, dans lequel on retrouve des inédits.

La cover rouge devient noire

Pour symboliser cette nouvelle sortie, la cover rouge emblématique a été remplacée par du noir sur les rideaux du Eminem Show. En plus des 20 morceaux de l'album, on retrouve 18 tracks supplémentaires. Alors attention, une bonne partie qui sont des instrumentales, mais on retrouve quand même des inédits, à l'image du titre Jimmy, Brian and Mike, qui n'avait jamais été dévoilé auparavant. On retrouve aussi Stimulate, ou Bump Heads, que les fans connaissaient déjà.

