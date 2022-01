Eminem dépense 452 000 dollars en NFT pour sa nouvelle photo de profil

Eminem se procure à son tour un NFT de la collection "Bored Ape" pour près d'un demi million de dollars.

par Team Mouv'

Depuis plusieurs semaines on voit plusieurs rappeurs acheter une photo d'un singe en NFT. Cette dernière est issue de la collection Bored Ape dont 10 000 unités ont été mises en vente. Fin décembre Gunna s'est procuré le précieux sésame et se l'est même fait tatouer sur la jambe. Cette semaine, on apprend qu'un autre rappeur vient de sauter le pas.

Une photo de profil pour plus de 450 000 dollars

Fin décembre, c'est Eminem qui a acheté ce fameux "Bored Ape NFT" pour près d'un demi-million de dollars. Marshall Mathers, n'a pas encore fait de déclaration au sujet de cet achat, mais il a fait de ce "sosie" étrange sa photo de profil sur Twitter. La publication Blockchain Decrypt a rapporté qu'Eminem a payé l'un des dessins de singes sur Ethereum pour 123,45 ETH, soit 452 000 dollars. Le NFT, surnommé "EminApe", porte un chapeau similaire à ceux dans lesquels Mathers est souvent photographié, et arbore ce qui semble être une chaîne en or.

Avec cet achat, Eminem s'est offert un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année et rentre dans le cercle fermé des détenteurs d'un NFT de la collection Bored Ape.