Eminem décroche un nouveau record en streaming avec ses 11 albums

Eminem décroche un nouveau record avec sa discographie en streaming.

par Team Mouv'

Issu des années 2000, Eminem a réussi sa transition vers le streaming, avec des albums et des morceaux qui continuent d'être énormément écoutés sur les plateformes. Et cette transition réussie lui permet de continuer de décrocher des records, avec un nouveau qui vient tout juste d'être enregistré. Eminem est le premier artiste de l'histoire avec 11 albums qui dépassent le milliard de streams sur Spotify.

Son premier album en major The Slim Shady LP (1999) vient de franchir le milliard de streams sur Spotify. C'était le seul album de sa discographie qui n'avait pas encore franchi le milliard d'écoutes sur Spotify. (Sans compter Infinite, son premier album qui n'est pas disponible en streaming.) Les deux morceaux les plus écoutés de cet album sont My Name Is et Guilty Conscience en featuring avec Dr. Dre.

Pour rappel, il s'agit de l'album qui a propulsé Eminem vers le succès, si vous ne l'avez pas écouté, il est disponible ci-dessous.