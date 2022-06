Eminem de retour avec “The King & I" pour la bande originale du film "Elvis"

Eminem et CeeLo Green envoient "The King & I", extrait de la bande originale du film sur la vie d'Elvis Presley.

Après avoir récemment dévoilé une version étendue de The Eminem Show pour ses 25 ans, avec des inédits, Eminem est encore une fois de retour dans la bande originale du film Elvis, puisqu'il signe le morceau The King & I en collaboration avec CeeLo Green.

À quelques jours de la sortie du biopic d'Elvis Presley réalisé par Baz Luhrmann, qui verra le jour le 22 juin prochain, Eminem s'est associé à CeeLo Green dans ce nouvel extrait de la bande originale intitulé The King & I.

Après le titre Végas de Doja Cat et le récent Tupelo Shuffle de Swae Lee & Diplo, la bande originale du film Elvis s'enrichit un peu plus avec The King & I. Dans ce titre dévoilé ce jeudi 16 juin et produit par Dr. Dre, Eminem fait état du parallèle entre lui, sa carrière, et celle de la figure emblématique du Rock'n'Roll.

Et pour accompagner le flow rappé et toujours cinglant du Rap God, CeeLo Green s'est montré bien présent pour signer un refrain accrocheur et efficace, s'inscrivant dans un registre de "Jailhouse Rock" revisité, en hommage à Elvis.