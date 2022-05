Eminem clashe Pete Davidson dans une parodie hilarante

Dans la dernière parodie créée par Pete Davidson, sur le son "Forgot About Dre", Eminem se pointe pour clasher l'humoriste.

Hilarant : Eminem et Pete Davidson se sont retrouvés devant les caméras pour un sketch iconique, marquant la fin de la carrière de ce dernier au Saturday Night Live.

Période chargée pour Pete Davidson : l'humoriste, qui est sous le feu des projecteurs suite à sa relation avec Kim Kardashian, a également connu un succès impressionnant lors de ses performances au Saturday Night Live. Mais cette époque est désormais terminée, et le petit-ami de Kim a dit au revoir en beauté à l'émission qui l'a fait percer, en parodiant une dernière fois un clip mythique.

"Tes parodies sont nulles"

Et pour cette ultime performance, Davidson a décidé de s'attaquer à un géant : c'est Forgot about Dre, classique ultime de Dre et Eminem, que l'humoriste a choisi d'imiter, et il faut dire qu'il le fait bien. Mais, contrairement aux autres reprises parodiques du comédien, celle-ci se termine sur une surprise, et pas des moindres : c'est Eminem en personne qui se rend sur le tournage du sketch pour se défendre face aux blagues de l'humoriste.

Ainsi, à la fin de la parodie, on découvre Slim Shady en personne, qui prétend être vexé par le sketch de Pete Davidson. Sans pitié, il le clashe : "C'est quoi ça, encore une parodie ou un hommage ou un bail comme ça ? Je serais toi, j'arrêterais. Ouais, toutes tes parodies sont nulles". Et Pete de faire une tête tout dépitée, qui fera exploser de rire tous ses fans - on sait que ce n'est qu'un sketch mis en scène.

Bref, belle fin de parcours au Saturday Night Live pour Pete, qui a quand même réussi à ramener Slim Shady en personne pour faire ses adieux : un coup de maître.