Eminem a servi des spaghetti à ses fans pour l’ouverture de son restaurant

Eminem a servi lui-même ses fans lors de l’ouverture de son restaurant "Mom's Spaghetti".

par Team Mouv'

Eminem a ouvert un restaurant de spaghetti à Détroit et a surpris ses fans pendant l'ouverture en donnant lui même les plats au drive - in ! Imagine un instant te faire servir par Slim Shady en personne !

Eminem au plus près des fans

Ce 29 septembre le fameux resto appelé Mom's Spaghetti en référence à son hit Lose Yourself a ouvert et la queue pour manger était très longue . Comme le rapporte Complex, la file d'attente de clients s'étendait "sur plusieurs pâtés de maisons" et certains fans ont campé sur le site .

Mais ça valait le coup d'attendre : Em a fait une grosse surprise et a servi lui - même des spaghettis aux 10 premiers fans lors l’ouverture de son restaurant de pâtes . On le voit avec son sweat à capuche à la vitrine du drive - in en train de donner les repas . Certains fans ont pleuré et d'autres n'ont pas hésité à se prendre en photo avec lui . . . et on les comprend !

Dans un communiqué de presse le manager d'Em, Paul Rosenberg s'est exprimé : "__Nous avons eu beaucoup de plaisir à monter ce projet avec les gens de Union Joints, et la réponse des fans a été extrêmement positive". C'est sur que les fans n'ont pas pu résister !