La top model Emily Ratajkowski accuse Robin Thicke d'attouchements sexuels lors du tournage du clip "Blurred Lines".

par Team Mouv'

La top model Emily Ratajkowski accuse dans son livre Robin Thicke d'attouchements sexuels lors du tournage du clip Blurred Lines .

"Vulnérable pour la première fois"

Dans son livre My body disponible le 9 novembre prochain, la mannequin Emily Ratajkowski dénonce les attouchements sexuels qu'elle a subit par le chanteur Robin Thicke . Tout s'est passé lors du tournage du hit Blurred Lines en collab' avec T . I et Pharrell Williams, un clip jugé problématique parce qu'il nie la notion de consentement sexuel.

La top model montre dans son livre que ça va au delà des lyrics et elle accuse Robin Thicke d'attouchements sexuels . Comme le rapporte Elle, il lui aurait agrippé sa poitrine nue sans son consentement . Le New York Post et le Sunday Times ont pu lire des extraits de My body où la top model se livre comme suit : "Soudain, sortie de nulle part, j’ai senti la fraîcheur des mains d’un inconnu toucher mes seins nus par derrière . Je me suis instinctivement éloignée en regardant Robin Thicke . Il a maladroitement souri et a trébuché en arrière, ses yeux cachés derrière ses lunettes de soleil . Ma tête s’est tournée vers l’obscurité au - delà du décor . La voix [ de la réalisatrice du clip Diane Martel ] s’est brisée lorsqu’elle m’a crié : ‘‘Ça va ?’’"

Dans son ouvrage, Emily Ratajkowski avoue avoir été "__vulnérable pour la première fois ce jour - là" et ajoute : "J’ai haussé les épaules, évitant tout contact visuel, sentant toute la chaleur de l’humiliation parcourir mon corps . Je n’ai pas réagi, du moins pas vraiment . Pas comme j’aurais dû" .

La réalisatrice du clip, Diane Martel, confirme la version d’Emily Ratajkowski dans Sunday Times "Je me souviens du moment où il a saisi sa poitrine . Un sein dans chaque main . Il se tenait derrière elle et ils étaient tous deux de profil . J’ai hurlé avec ma voix très agressive : ‘‘Mais qu’est - ce que tu fous bordel ? Le tournage est fini ! ’’ . Elle souligne que Robin Thicke s’est "honteusement" excusé auprès de la mannequin . Depuis ces dernières révélations, le chanteur n'a pas pris la parole .