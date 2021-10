Elton John dit que Young Thug freestyle mieux qu’Eminem

Elton John dit avoir été époustouflé en voyant Young Thug en freestyle.

par Team Mouv'

Encore une déclaration qui va faire réagir . Elton John, qui s’apprête à sortir prochainement son nouvel album, The Lockdown Sessions, le 22 octobre a loué les qualités de Young Thug au micro. Le chanteur est même allé jusqu'à dire qu'il n'avait jamais vu une telle performance.

Alors que le rappeur sera présent sur le titre Always Love You de ce nouvel album d'Elton John, ce dernier a pris du temps auprès de Billboard pour évoquer sa relation avec le MC .

Young Thug meilleur qu'Eminem en freestyle ?

Dans cet entretien, la star anglaise raconte sa session studio avec le rappeur d'Atlanta et confie avoir été "époustouflé" par ses qualités . Pour lui, c'est même au dessus d'Eminem. Il explique : "J'ai vu Marshall le faire à Détroit, mais je n'avais jamais vu quelqu'un comme Young Thug, venir et faire ça .__" avant d'ajouter : "J'ai même dû sortir du studio, parce qu'il semblait intimidé par ma présence, et je voulais qu'il soit détendu . C'était un moment incroyable dans ma carrière de musicien, je ne savait pas comment un morceau de rap était conçu et c'est fascinant à découvrir . "

Elton John est proche de l'univers rap, il avait rencontré Young Thug en 2018, et est proche d'Eminem depuis le live de Stan au Grammy Awards 2001 . Les deux amis s'étaient d'ailleurs croisés en 2020 à la cérémonie des Oscars .

Et pour ceux qui ne connaissent pas, Young Thug est déjà venu dans les studios de Mouv' en 2015 pour lâcher un freestyle . . . particulier . On vous laisse juger avec la vidéo ci - dessous .