Drake x Nicki Minaj : une collab devrait arriver

Les deux artistes étaient ensemble au studio d'enregistrement.

par Team Mouv'

Plus discrète voire absente depuis un moment et depuis la naissance de son fils, Nicki Minaj laisse toute une fan base en attente du moindre signe d'activité de la part de la rappeuse, surtout s'il s'agit d'un retour dans le game .

Une pause pour sa vie de famille mais des surprises

En effet, son dernier album Queen est sorti en 2018, cela fait donc près de trois ans que la reine du rap se fait discrète . Entre temps, l'artiste est devenue maman, un rêve qu'elle souhaitait atteindre depuis longtemps .

L'artiste est revenue en surprise ce vendredi 14 mai en rendant disponible sa mixtape "Beam Me Up Scotty" qui date de 2009sur les plateformes de streaming, et surtout en y ajoutant cinq morceaux, dont trois inédits . .

Une collab avec Drake qui arrive ?

La rappeuse et Drake ont été vus ensemble au studio de Nicki, le 6 God a partagé en story Instagram sa présence dans le studio d'enregistrement de Nicki ce qui pourrait présager un retour de l'artiste :

Les deux acolytes de Young Money n'en seront pas à leur première collaboration ! Reste à savoir quand elle sortira et dans quel projet . . .

Drake rend fou ses fans

Le rappeur canadien a rendu fou ses fans récemment en changeant sa bio Instagram qui présage l'arrivée imminente de son projet très attendu Certified Lover Boy . Avec ce projet de collaboration avec Nicki, Drake serait - il en train de nous annoncer un featuring présent sur son album ?