Drake x Kanye West : leur concert sera retransmis sur Amazon et Twitch

Le concert de Drake et Kanye West pour la libération de Larry Hoover sera retransmis sur Amazon et Twitch.

Pour symboliser la fin de leur embrouille, Drake et Kanye West seront ensemble sur scène, pour un concert spécial pour la libération de Larry Hoover. Cet événement intitulé Free Larry Hoover se tiendra le 9 décembre (le 10 décembre à 5h du matin en France) à Los Angeles, en Californie.

Pour le plaisir de tous les fans, le show sera diffusé en direct sur Amazon et Twitch, et pourra être suivi par tout le monde. Un moment qui s'annonce historique pour le rap US, la réconciliation sur scène entre deux légendes du rap américain.

L'histoire de Larry Hoover

L'objectif de ce concert est de mettre en lumière, le besoin et la nécessité d'une réforme du système judiciaire et carcéral aux Etats-Unis, en parlant du cas Larry Hoover. L'homme de 71 ans qui était à la tête du Gangster Disciple est en prison depuis l'âge de 23 ans, il a écopé d'une peine allant de 150 à 200 ans. Mais sa famille considère qu'il a fait son temps. Et d'ailleurs, il a transformé son gang en Growth & Development, pour venir en aide aux défavorisés de Chicago.