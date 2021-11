Drake : visitez son gigantesque manoir en ligne

Le manoir de Drake est maintenant ouvert à la visite... sur internet.

par Team Mouv'

Faute de vivre dans un château, on peut toujours rêver un peu . Et c'est ce que Drake nous propose avec une version entièrement visitable de son manoir, disponible sur son site internet .

Si vous rêvez d'en savoir plus sur Drake, ou tout simplement de connaître les dessous de la vie de célébrité, vous allez adorer sa dernière création : sur son site internet, on peut maintenant visiter le manoir dans lequel il réside, et plein de surprises sont cachées au cours de la visite .

La vie de palais

Drizzy est propriétaire depuis bientôt deux ans de cette gigantesque demeure, dans laquelle on retrouve notamment un immense jardin, terrain de basket, le lit le plus cher du monde et une réplique dudit manoir en version Lego . Une propriété XXL que le rappeur a choisi de dévoiler, afin de partager des morceaux de son quotidien avec ses fans .

Si toutes les pièces ne sont pas encore disponibles, on peut déjà se régaler en découvrant, par exemple, la chambre de Drake . Le site est même interactif et permet de cliquer sur certains éléments de la chambre pour, par exemple, éteindre la lumière et découvrir des goodies cachés, comme les vêtements OVO ou les disques du musicien .

Une véritable chasse au trésor virtuelle en plongée dans l'univers de Drake, qui ravira les plus grands fans de l'artiste comme les curieux, tant le site regorge d'anecdotes et de surprises pour satisfaire son public .