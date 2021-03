Drake : une femme armée rodant autour de son manoir, arrêtée

Le 30 mars, une femme a été arrêtée près de la demeure de Drake à Toronto. Retour sur le déroulé de cette longue soirée.

par Team Mouv'

Longue soirée pour Drake. Le 30 mars, un peu avant minuit, un chroniqueur pour le journal Toronto Sun tweetait sur une affaire en cours qui a touché les fans du canadien : plus tôt dans l'après - midi, une femme, prétendument armée aurait tenté de s'introduire dans la résidence de Drake à Toronto . On le dit en avance : Drake n'a pas été blessé et la femme n'a pas dépassé l'entrée de la demeure.

Mystère et boule de gomme

"BREAKING : forte présence de la police de Toronto dans une résidence de Bridle Path . Des sources disent qu'il s'agit de la demeure de la superstar Drake__ . En espérant que tout va bien . Mais des sources semblent indiquer qu'il y a beaucoup de monde . Un véhicule paramédical a aussi été aperçu là - bas . # Drake, peut être que @Drake pourrait clarifier la situation ?", a ainsi tweeté le journaliste Joe Warmington, mentionnant directement Drake .

Au fil de la soirée, Warmington a continué de documenter les avancées de la situation, à mesure que de nouvelles informations lui parvenaient . "La police de Toronto a arrêté une personne qui serait arrivée à la résidence de Drake armée", a - t - il continué, précisant que l'affaire était en cours . Plus tard il ajoute que si Drake n'a pas été blessé, il est possible qu'un membre de son équipe de sécurité ait été frappé avec un tuyau .

"Des sources me disent qu'une femme a été arrêtée à la résidence de Drake et qu'un couteau a été localisé", rapporte Warmington peu après minuit, le 31 mars .

Quelques heures plus tard, des journalistes de XXL ont mis à jour leur article qui rapportait le déroulé des événements : "la police de Toronto a confirmé à XXL plusieurs détails relatifs à l'incident qui s'est produit à l'extérieur de la demeure de Drake plus tôt aujourd'hui . Un appel a été passé à la police à 16h52 ( . . . ) . Les policiers ont actuellement en détention une femme adulte . Aucune blessure n'a été signalée et aucune entrée n'a été forcée dans la propriété de Drake . La police a depuis évacué les lieux . L'investigation est en cours" .

A l'heure qu'il est, nous n'avons aucune information concernant les motifs précis de cette tentative d'intrusion . Affaire à suivre . . .