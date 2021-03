Drake : un nouveau morceau sortira vendredi

L'attente commence à toucher à sa fin pour les fans de Drake. Le rappeur canadien sortira un nouveau morceau ce vendredi 5 mars.

par Team Mouv'

Alors qu'il y a quelques jours, Drake était repéré en plein tournage d'un clip dans les rues de Toronto, le rappeur canadien a annoncé à ses fans qu'un tout nouveau morceau intitulé Scary hours sortirait pas plus tard que vendredi.

"VENDREDI MINUIT"

Après que leur superstar ait annoncé repousser la date de sortie de son très attendu album Certified Lover Boy quelque part vers le mois d'avril, les fans attendaient désespérément un signe de Drake, quelque chose à se mettre sous la dent . Et ils seront visiblement servis dès ce vendredi 5 mars, selon un post sans équivoque de @champagnepapi . Sur la photo, on voit apparaitre en lettres pailletées le titre Scary hours accompagné de la légende en lettre majuscules "VENDREDI MINUIT".

De quoi patienter

On ne prend pas trop de risques en supposant qu'à ce stade, les fans de Drake doivent être un tantinet à cran . C'est pourquoi la sortie très prochaine d'un son, et pourquoi pas celle d'un clip peu de temps après arrivent à point nommé ! En tous cas, on a hâte de réentendre le torontéen.