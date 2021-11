Drake : son sosie gagne énormément d’argent grâce à sa ressemblance.

Le sosie de Drake se fait beaucoup d'argent en se faisant payer par des promoteurs.

par Team Mouv'

Ces dernières semaines, une personnalités américaine a vu sa popularité grimper en flèche. Il s'agit du sosie de Drake qui a récemment fait part de tous ses avantages lors d'une interview pour "No Jumper" .

Drake ne lui en veut pas

Lundi 15 novembre, le natif de Toronto, âgé de 22 ans, a obtenu un entretien avec Adam 22 du podcast "No Jumper" pour parler de son activité de sosie. "Fake Drake", qui se fait appeler @IzzyyDrake sur Instagram, a déclaré qu'il se faisait beaucoup d'argent et qu'il avait un single et une tournée en route . Il a révélé que la tournée est née parce qu'il est engagé par des promoteurs qui ne peuvent pas s'offrir une apparition de Drake . "Les gens m'envoient des DM comme 'Hey, tu veux venir à mon événement ?" a - t - il expliqué à Adam 22 . "Parce que je ne peux pas payer Drake, il est trop cher . Je vais * * te payer 5 000 juste pour te montrer . Ils paient mon Airbnb, ils paient le vol . Ils s'occupent de tout . "

Selon le sosie, il a entendu d'un ami commun que la superstar canadienne n'est pas gênée par l'arnaque de "Fake Drake" . Il prétend que l'ami lui a dit : "Drake était juste comme 'Ça ne me dérange pas . Ça ne m'affecte pas, laisse le gars prendre son argent . Il n'en avait pas grand - chose à faire", a - t - il ajouté . L'imitateur a déclaré qu'il essayait juste de gagner sa vie pour sa famille, y compris ses jumeaux de deux ans . "Je suis juste humble ; je fais juste mon truc . J'ai des enfants, je fais ce truc pour ma famille . " Avant d'ajouter : "Je n'ai pas étudié pour devenir un artiste . Je n'ai pas demandé à vivre cette vie, c'est juste le plan de Dieu, vous savez ?" a - t - il plaisanté . Il a ajouté qu'il possédait un label et qu'il gérait actuellement deux artistes canadiens de R & B et quelques punk rock .

Ce jeudi 18 novembre @IzzyDrake a posté sur Instagram un extrait de son nouveau single, Do Not Disturb, qui sortira le 23 novembre .

La question qui se pose, maintenant, est de savoir si il arrivera a capitaliser sa ressemblance sur la durée ou si il ne faut pas qu'il commence déjà à se tourner vers un changement d'image .

