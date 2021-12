Drake : son fils Adonis prend du niveau au Basketball

Drake partage une séance de Basket avec son fils.

par Team Mouv'

En cette fin d'année, Drake nous envoie un beau moment de complicité avec son fils.

Adonis nouveau Curry ?

L'auteur de CLB est un passionné de basket, c'est indéniable au vu des nombreux grands moments qu'il nous a offert sur lors de rencontres des Toronto Raptors. Maintenant que le rappeur canadien a un fils, il semble qu'il ait initié le jeune Adonis à ce sport dès son plus jeune âge, et cela pourrait bien porter ses fruits, car le petit garçon de 4 ans a un très bon shoot.

Ce mercredi 29 décembre, Drizzy a passé la soirée à jouer au ballon avec son petit garçon et quelques autres amis, prenant le temps de partager ce moment avec ses abonnés. Dans une vidéo postée dans sa story Instagram, on peut voir Adonis commencer à dribler sur le parquet et envoyer un tir dans le panier alors que son père lui crie "aussi fort que tu peux !".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La NBA n'a qu'à bien se tenir, la famille Drake semble prête à faire son entrée dans le game de la NBA.