Drake : son album est en cours de mixage

Le projet "Certified Lover Boy" de Drake est presque terminé.

par Team Mouv'

Bien qu'on ait aperçu Drake faire le lover boy et passer du temps à roucouler en bonne compagnie, ses fans quant à eux, attendent qu'une chose : la sortie de son album . Bonne nouvelle, Certified Lover Boy sera bientôt masterisé d'après son ingé son .

Des fans impatients

Drake est attendu de pied ferme et selon la radio américaine Kiss 108, ça serait pour bientôt ! Drizzy a déclaré récemment que l'enregistrement est presque terminé . Le média ajoute que l'album est sur le point d'être mixé cette semaine à Toronto. Dans cette interview, Champagne Papi s'adressait à OVO Noel un ingénieur son de son crew OVO . Selon lui, "Oncle Drake rentre chez lui pour mixer l'album, il a donc un tas de nouveaux morceaux à venir"__ .

Une sortie de projet très attendue

Le projet intitulé Certified Lover Boy devait initialement arriver en janvier . Malheureusement, il a été repoussé après son accident de genou et son opération . La radio rapporte que Drizzy s' est confié à ce sujet : "Je prévoyais de sortir mon album ce mois - ci, mais entre la chirurgie et la rééducation, mon énergie a été consacrée à la récupération" .

La sortie de l'album a pris beaucoup de retard mais Drake ne nous a pas laissé bredouille avec son EP Scary Hours 2 diffusé en mars . Sans oublier de nombreuses collabs sur des projets d'a dont celui de DJ Khaled, Nicki Minaj, Migos et Brent Faiyaz . On a plus qu'à attendre patiemment la suite en les écoutant !