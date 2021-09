Drake : son album "Certified Lover Boy" feat Young Thug, Kid Cudi... est enfin dispo

Attendu depuis des mois, le 6ème album de Drake, "Certified Lover Boy" est désormais disponible.

par Team Mouv'

Les fans de Drake ont été patients et sont enfin récompensés . Trois ans après Scorpion et 1 an après Dark Lane Demo Tapes, Drizzy marque son retour avec son nouvel album Certified Lover Boy.

Sur cet opus composé de XXX tracks, on retrouve des invités de prestige : Travis Scott, Giveon, Jay - Z, Ty Dolla Sign, 21 Savage, Young Thug, PARTYNEXTDOOR, Lil Durk, Lil Baby, Future et même Kid Cudi avec qui il était plus ou moins en clash . Un casting 5 étoiles pour enrichir un album qui a tout pour devenir le plus gros carton de l'année .

Certified Lover Boy, une promo pas comme les autres

Pour ce nouvel album, Drake a fait une promotion particulière : pas de single pour annoncer l'album, et pas de vidéos. Une grande partie de la communication a été réalisée uniquement sur les réseaux sociaux, avec des photos publiées au compte goutte, la publication de la cover qui a beaucoup fait réagir, ou encore sa réponse au clash de Kanye West . Puis dans un second temps, le natif de Toronto a utilisé des espaces publicitaires dans plusieurs villes aux Etats - Unis, pour annoncer ses invités .

Maintenant que l'album est sorti, on espère que Drake nous gâtera avec des clips, ou même des interviews pour accompagner CLB.