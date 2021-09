Drake révèle les feats incroyables de "Certified Lover Boy"

A quelques heures de la sortie imminente de son album, Drake dévoile la liste des feats.

par Team Mouv'

La pression monte pour les fans de Drake : après avoir révélé une date de sortie, une cover qui n'a pas fait l'unanimité, Drake vient de dévoiler la liste des feats qui seront présents sur Certified Lover Boy .

Un casting certifié

Pour parfaire la promotion de son album tant attendu, des affiches Certified Lover Boy sont placardées sur d'énormes panneaux d'affichage à Toronto depuis quelques jours avec certains lyrics . Aujourd'hui à quelques heures de la sortie officielle, ce sont maintenant les feats qui sont affichés dans les rues de la ville ou est né l'artiste . Sur une première affiche on peut lire en lettres capitales : "HEY ATLANTA, SLIME, PLUTO, SAVAGE, AND BABY ARE ON CLB". Un message presque codé puisque les fans pourront facilement déduire qu'il s'agit de Young Thug, Future, 21 Savage et Lil Baby puisqu'ils sont tous originaires d'Atlanta . Par ailleurs, chaque message fait référence à la ville d'origine des artistes présents sur CLB, comme par exemple pour New York avec Jay - Z, Lil Durk pour Chicago, Giveon et Ty Dolla pour la Californie . Sans oublier Travis Scott ! Le casting s'annonce incroyable et l'album sera probablement une masterclass .