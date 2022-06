Drake répond à ceux qui n'ont pas aimé son album

Après la sortie de "Honestly, Nevermind", Drake a eu un mot pour ceux qui n'ont pas aimé son album.

Ce vendredi 17 juin, Drake sortait par surprise un nouvel album, Honestly, Nevermind. Plutôt bien reçu par les auditeurs, le projet a toutefois reçu quelques critiques, auxquelles l'artiste a répondu aussitôt.

Drake nous a fait un beau cadeau vendredi dernier : Honestly, Nevermind, son dernier projet, est sorti sans prévenir, à la grande joie des fans du Canadien. L'album, principalement orienté sur de la dance music, a pris les fans par surprise, mais aussi conquis leurs coeurs : avec des mélodies entraînantes et pleines de fraîcheur, il tombe à pic pour devenir une des B.O de l'été 2022.

Un projet qui divise

Cependant, comme toute oeuvre de cette envergure, Honestly, Nevermind a aussi reçu des critiques. Certains auditeurs, notamment, regrettent de voir s'échapper le côté hip-hop de Drake, et foudroient ce projet qu'ils trouvent trop commercial. Sur Twitter, les memes vont bon train, qualifiant cet album de "musique de centre commercial" - et, de fait, le projet a aussitôt été diffusé chez H&M, Forever 21 ou encore Zara.

Mais cette fronde twitterienne n'a pas déstabilisé Drake. Ce dimanche soir, alors qu'il participait à la release party du disque, Drake a publié une vidéo Instagram dans laquelle il interpelle ses détracteurs : "C'est ok si vous captez pas maintenant. C'est ok.", a commencé le rappeur canadien, avant d'ajouter : "C'est ce qu'on fait toujours. On attend que vous attrapiez le truc. On est là, cela-dit. On est déjà dedans, prêt pour le prochain". Et il n'est pas le seul à être certain de la qualité du projet, validé notamment par J.Cole.

Le message est clair : Drake est sûr de lui, et sait que ses fans, bien que surpris par son changement de registre, vont finir par écouter ses tubes. Et il a sans doute raison.