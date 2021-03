Drake rend hommage à Bow Wow : "sans toi, je ne serais pas ici"

Drake a fêté le score de son EP "Scary Hours 2" en compagnie de Bow Wow et d'autres amis ! L'occasion pour lui d'exprimer sa reconnaissance envers Shad Moss.

par Team Mouv'

Le 5 mars 2021, Drake sortait l'EP de trois titres Scary Hours 2. Cet EP accompagné d'un clip a été extrêmement bien reçu par les fans qui attendent depuis plusieurs mois le retour de leur artiste préféré ( pour l'album, patience, Certified Lover Boy devrait arriver en avril ) . Les trois sons ont tellement bien fonctionné qu'ils se sont retrouvés en première, seconde et troisième place du mythique classement Billboard !

Drake a exprimé sa reconnaissance à Bow Wow

Drake n'a pas manqué de fêter ce nouveau succès, et pas avec n'importe qui puisqu'il s'est notamment entouré du seul et unique Bow Wow. Le 15 mars, Drake a posté des stories Instagram dans lesquelles il trinque avec Shad Moss aka Wizzle, aka Bow Wow, qu'il remercie chaudement . "Sans toi, je ne serais pas là ( . . . ) . Et c'est pourquoi je vais trainer avec toi pour toujours !", a - t - il exprimé, citant ainsi les paroles du tube Thank You de Wizzle, datant de 2001 .

Le site Rap - Up souligne que ce n'est pas la première fois que le rappeur de Toronto remercie Bow Wow . En 2016, il expliquait à l'interviewer Nardwuar : "quand on était plus jeunes, on voulait être aussi fort que Bow Wow ne l'était . Toutes les filles voulaient Bow Wow". A l'issue de leur soirée du 15 mars, Bow Wow s'est aussi fendu d'une story dans laquelle il dit avoir passé un excellent moment . En février, on apprenait que Shad Moss voulait se mettre au catch !