Drake rend hommage à Virgil Abloh : "je t'aime pour l'éternité mon frère"

Après le décès de Virgil Abloh, son ami Drake lui rend hommage sur les réseaux : "je t'aime pour l'éternité mon frère".

par Team Mouv'

La nouvelle du décès de Virgil Abloh, directeur artistique de la mode masculine chez Louis Vuitton et fondateur de Off-White, a provoqué une onde de choc dans les secteurs de la mode, de l'art, du sport et du divertissement dimanche.

"Je t'aime éternellement"

Salué comme un visionnaire de son vivant, Virgil Abloh a travaillé avec d'innombrables personnalités publiques tout au long de sa carrière, notamment Kanye West, ASAP Rocky ou encore Drake. Des célébrités, des stars du sport et des monuments de l'industrie de la mode ont pris la parole sur les médias sociaux pour se souvenir d'Abloh à la suite de son décès. "Mon cœur est brisé", a écrit Pharrell sur Twitter. "Virgil tu étais un génie créatif gentil, généreux et réfléchi".

Un autre proche du créateur de Chicago a tenu à lui rendre hommage. En effet, Drake s'est rendu sur Instagram dimanche pour partager quelques photos de lui aux côtés de Virgil, quelques heures après l'annonce du décès du visionnaire artistique, suite à un cancer. "Mon plan est de d'atteindre le ciel 1000 fois de plus pour toi", a écrit Drizzy à son défunt ami aux côtés de photos d'eux ensemble et d'un jet privé OVO sur lequel Alboh avait travaillé, "je t'aime éternellement mon frère, merci pour tout."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Drizzy et Virgil étaient amis depuis longtemps, Virgil avait même conçu la montre Patek à 185 millions de dollars de l'auteur de Certified Lover Boy. Drake a également fait référence au designer américain dans les morceau Life Is Good ou encore What's Next, preuve de l'importance de cette relation pour l'artiste canadien.