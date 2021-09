Drake reçoit une lettre trop mignonne de sa mère pour la sortie de "CLB"

A l'approche de la sortie tant attendue de "Certified Lover Boy" les félicitations sont à l'honneur pour Drake.

par Team Mouv'

Le compte à rebours est lancé pour le deuxième album le plus attendu de cette année après Kanye West et c'est son "rival" Drake qui s'apprête à le sortir ( enfin ! ) . En effet, après plusieurs reports à cause de la pandémie, le très attendu Certified Lover Boy sera enfin disponible dès ce vendredi 3 septembre !

Une lettre d'encouragement

Si tous les yeux sont maintenant rivés sur Drake, sa maman en a profité pour lui envoyer un joli message qui fait fondre : comme toutes les mamans, Sandi Graham est fière de son fils talentueux et pour fêter la sortie de son nouvel album elle lui a écrit quelques lignes qui font chaud au coeur . Sur une photo partagée par le label Young Money, on peut y voir une carte sur laquelle sont écrites ces quelques phrases : "Trois jours à attendre, nous comptons les jours pour enfin découvrir ce que nous attendons tous, car tu n'es en rien comme les autres . Trois jours mon pookaroo, je ne pourrais pas être plus fière de toi, ta mère qui t'aime . "

Une délicate attention qui nous donne encore plus envie de découvrir l'album sans attendre encore plus longtemps, alors on va prendre notre mal en patience et compter les jours comme Sandi !