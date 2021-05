Drake complimente Kodak Black et propose même un feat

Admiratif du travail de Kodak Black sur son dernier album, Drake veut collaborer avec le rappeur de 23 ans à l'avenir.

par Team Mouv'

Drake a été l'un des premiers soutiens de Kodak Black, bien avant que le natif de Floride ne devienne un grand nom de la scène rap . Cela lui aura valu quelques critiques mais visiblement, cela ne l'a pas empêché de montrer publiquement son respect pour Yak . Vendredi, Kodak Black a sorti son dernier album, Haitian Boy Kodak, son premier projet depuis sa sortie de prison. Un opus visiblement très apprécié par le Canadien .

Bien que le projet ait été partiellement noyé dans le battage médiatique entourant The Off - Season de J . Cole, il continue de séduire les fans impatients de revoir Kodak à l'oeuvre . Drake a lui aussi salué le travail de Yak en glissant directement dans ses DM Instagram pour le féliciter . "Mec, tu me donnes toujours cette inspiration . . . Véritable POÈTE . . . Oracle" a - t - il écrit . "Je veux être comme toi frère, t'es le plus grand . . . signe moi" a répondu Kodak Black .

Bon, il est peu probable que Drake signe le rappeur de 23 ans chez OVO, mais il l'a invité à collaborer à l'avenir. "Mec il faut qu'on fasse du son ensemble, c'est sur . Mais pour de vrai, tu as vraiment un autre niveau . " Des messages qui ont touché Kodak Black qui a partagé la conversation sur Twitter .