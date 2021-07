Drake privatise le Dodger Stadium de LA, pour un date

Un drone capture le moment intime entre Drake et son date.

par Team Mouv'

Drake a . k . a . le Certified Lover Boy a montré à quel point ce blaze lui va bien ! Pour séduire une femme il voit les choses en grand, voire en XXL . Ce jeudi 8 juillet 2021, il a privatisé le Dodger Stadium de Los Angeles. Si le rappeur canadien voulait être tranquille à roucouler en paix . . . c'est raté . Un drone qui a l'air d'être sur une autre planète a réussi à zoomer assez proche pour voir les deux tourtereaux .

Qui est l'heureuse élue ?

Beaux couverts, nappe blanche, fleurs, le rappeur à servi le grand jeu à son nouveau crush . Mais qui est - elle ? Selon The Source, la femme aperçue avec le "lover boy" serait Johanna Leia Edelberg, la mère du basketteur junior Amari Bailey . Le canadien a aussi été plus tôt à un match du Sierra Canyon avec Michael B . Jordan. Il était aux côtés de Johanna Leia et la news a fait monter en flèche les rumeurs sur leur possible relation . Si c'est bien réel, Drake serait bientôt le beau - père d'Amari ? Affaire à suivre . . .

Drake désormais certifié Lover Boy

Le quadruple lauréat des Grammy Awards n'aurait pas pu rêver mieux comme coup de pub pour son futur album Certified Lover Boy__ . Le projet tant attendu est prévu pour cet été et là c'est clair, Drake mérite ce surnom .