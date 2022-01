Drake nous fait voyager avec ses vacances idylliques aux Bahamas

Drake a partagé des photos de son voyage aux Bahamas, et les clichés font rêver.

par Team Mouv'

Pendant que son sosie se la coule douce à Miami, Drake a décidé de prendre une pause bien méritée et de partir aux Bahamas pour des vacances, et les photos sont une véritable invitation au voyage.

Le rappeur canadien ne s'arrête jamais, mais quand il le fait, il le fait bien. Après une année 2021 sur tous les fronts, Drake s'est accordé un petit break dans les Bahamas, et a partagé plusieurs photos sur Instagram. On découvre ainsi plusieurs photos du torontois au milieu des îles Turques-et-Caïques.

Un break bien mérité

Mer turquoise, bronzage parfait, visage détendu et sourire étincelant : c'est un Drake bien reposé que l'on peut retrouver en train de se baigner dans la mer, et se promenant avec ses amis en vacances.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et, de fait, Drake n'a pas chômé en 2021 : avec l'album Certified Lover Boy, qui a fait plus de 150 millions de streams en 24h, le rappeur canadien a fait son grand retour, multipliant ensuite les projets. L'année s'est terminée avec la catastrophe du festival Astroworld, suite à laquelle de nombreuses plaintes ont été déposées contre Drake et Travis Scott.

Les vacances de Drake, qui est parti dorer au soleil au milieu de l'hiver, sont donc un moment privilégié pour le musicien, et nous permettent de rêver quelques instants d'une escapade loin du froid de l'hiver...