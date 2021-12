Drake n’est pas l'artiste le plus écouté sur Spotify, malgré ses 60 milliards de streams

Habitué aux records, Drake s’est une nouvelle fois illustré en cumulant plus de 60 milliards d’écoutes sur la première plateforme de streaming mondiale. Pourtant, il n’est que le 4e artiste le plus streamé de l’année.

par Team Mouv'

Drake n’en finit pas d’imposer sa discographie comme un incontournable du XXIe siècle. Sorti le 15 septembre dernier, son nouvel album Certified Lover Boy a déjà raflé plus d’un record. À 35 ans, le rappeur de Toronto marque une nouvelle fois l’histoire de la musique en dépassant le palier de 60 milliards de streams sur Spotify.

Mais malgré ses très bons chiffres, Drake n’est pas l’artiste le plus streamé de 2021 sur Spotify. Il ne se hisse qu’à la quatrième place du classement. Comme en 2020, c’est le poids lourd du reggaeton, le Portoricain Bad Bunny, qui arrive premier. Drake et lui ont collaboré en 2018 sur le très bon Mia, où l’on a découvert que le rappeur canadien est presque aussi à l’aise pour chanter en espagnol qu’en anglais. En deuxième et troisième place, on retrouve respectivement la chanteuse pop Taylor Swift et le groupe de K-Pop BTS.

Outre cette quatrième place, on remarque que son dernier album, ne se classe pas dans le top 10 Monde de Spotify cette année, malgré sa très large réussite commerciale. On notera que sa sortie tardive, début septembre, joue forcément sur son classement.

Mais pour assurer sa position d’artiste le plus streamé de l’histoire de la plateforme, Drizzy peut compter sur une discographie qui ne vieillie pas et un solide socle de fans. Il est, par exemple, l’artiste le plus streamé aux États-Unis cette année. Lui, qui avait déjà dépassé les 55 milliards d’écoutes en août ne fait que conforter, jour après jour, sa place de numéro 1. Une chose est sûre, malgré cette position en 2021, Drake ne semble pas décidé à passer les rênes du game.