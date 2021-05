Drake loue un stade pour fêter son titre de "meilleur artiste de la décennie"

Drake a fait les choses en grand pour fêter son titre de "meilleur artiste de la décennie".

par Team Mouv'

Pour célébrer son titre de "meilleur artiste de la décennie", Drake a mis les petits plats dans les grands pour l'occasion . Comme le rapporte Variety, après avoir gagné le prestigieux prix du "meilleur artiste de la décennie" à la cérémonie des Billboard Music Awards ce dimanche 23 mai dernier, Drake a souhaité célébrer cette consécration en grandes pompes . Pour l'occasion le canadien a vu les choses en grand : le lover boy s'est offert pour lieu de fête un stade .

Un lieu d'exception pour un prix d'exception

Le tout nouveau stade SoFi Stadium d'Inglewood en Californie, pouvant accueillir 70 000 personnes a été réservé par l'artiste pour un dîner aux invités prestigieux comme Chris Brown, DJ Khaled, Doja Cat, SZA ou encore The Weeknd. Preuve à l'appui grâce à quelques photos postées dans laquelle on voit Dreezy à table au milieu d'une immense stade, et la table des invités dans son ensemble .

La soirée s'est déroulée dans l'intimité du cercle proche et familial de Drake, dont la présence de son fils Adonis . Une source proche a rapporté qu'il y avait même des "tours de champagne et plusieurs bars disposés autour du stade" .