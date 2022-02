Drake : les streams de "Take Care" augmentent suite à la grossesse de Rihanna

Point positif pour Drake après l'annonce de la grossesse de Rihanna : son album "Take Care" voit ses streams augmenter.

par Team Mouv'

Alors que Rihanna et son compagnon A$AP Rocky annonçaient la grossesse de la chanteuse le 31 décembre dernier, cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions, notamment à l'égard de Drake, l'ex de Riri, qui a vu les streams de son album Take Care augmenter de 15%.

Take care Drake

Enfin une bonne nouvelle pour Drake après avoir appris la grossesse de son ex. En effet, celui qui a unfollow le couple des réseaux sociaux a vraisemblablement eu du mal a digérer la nouvelle mais son public ne l'a pas oublié dans cette dure épreuve et le soutient à sa manière. En effet, même si Champagne Papi a été moqué à travers de nombreux mèmes, les internautes lui ont fait un cadeau bien spécial comme le rapporte les chiffres puisque son album Take Care a vu ses streams augmenter de 15% sur Spotify depuis la fameuse annonce.

C'est notamment grâce à la présence du morceau éponyme en featuring avec la principale concernée Rihanna, que l'album a pu connaitre ce nouveau souffle plus de 10 ans après sa sortie.

Même si le coeur du rappeur a du en prendre un petit coup, la nouvelle aura au moins eu du bon pour les affaires du 6 God.