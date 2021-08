Drake : les fans sont dégoûtés de la cover de "CLB"

La cover dévoilée par Drake pour "CLB" ne fait pas l'unanimité.

par Team Mouv'

On vous l'annonçait hier en exclusivité : Drake officialise la sortie de Certified Lover Boy, avec une cover plutôt étrange . Partagée sur son compte Instagram, la cover en a surpris plus d'un : plutôt simple, la cover se compose d'émojis représentant des femmes enceintes ( douze pour être exact ) sur fond blanc .

Des réactions très mitigées

Très vite, les réactions ne se font pas attendre et en quelques heures déjà, la déception se fait sentir parmi les fans . Après avoir attendu si longtemps que la sortie de cet album très attendu s'officialise, les fans estiment que la cover n'est pas à la hauteur de l'attente . Cependant, même si certains restent persuadés qu'il s'agit d'un coup marketing et commencent à imaginer différentes théories, il s'agit bel et bien de la cover officielle comme l'a confirmé Tidal .

