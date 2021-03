Drake : les chiffres très (très très) impressionnants de “Scary Hours 2”

Avec seulement 3 titres, Drizzy a littéralement explosé le compteur de streams !

par Team Mouv'

Alors que son prochain album Certified Lover Boy est attendu ( on l'espère) pour avril 2021, Drake vient de réaliser un très gros score avec son EP intitulé Scary Hours 2. Le projet de 3 titres disponible depuis vendredi 5 mars 2021 était visiblement très attendu : il a cumulé plus de 47,4 millions de streams sur la plateforme Spotify en seulement 4 jours ! Ce score très impressionnant a été repéré par le média Ventes Rap sur Twitter :

Une première semaine conséquente

Comme le précise Ventes Rap, le média américain hitsdailydouble, spécialisé dans le traitement des donnes chiffrées, s'est prêté au jeux des projections . Le site estime qu'en première semaine, Drizzy pourrait récolter entre 140 et 170 millions de streamings . . . c'est démentiel !

Bientôt l'album ?

Alors que certaines rumeurs laissaient penser que l'album studio de Drake serait disponible dès janvier 2021, Certified Lover Boy n'est toujours pas annoncé officiellement . Le bruit court qu'une sortie pour avril est envisageable. Pour l'heure, Drizzy souhaite visiblement perfectionner son 6ème album avant de le présenter à son public . Quand on voit les scores réalisés par un "simple" petit projet de 3 titres, on s'imaginerl'explosion atomique que pourrait créer la sortie de Certified Lover Boy ! Il n'y a plus qu'à attendre .