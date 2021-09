Drake : les chiffres de ventes de "Certified Lover Boy" en 1 semaine

Une semaine après la sortie de "Certified Lover Boy", le nouvel album de Drake réalise des chiffres impressionnants.

par Team Mouv'

Quand il est question de Drake, les chiffres sont toujours à la hauteur . Le roi du streaming cumule les records depuis le début de sa carrière, et tous ses albums se vendent très fort, à l'image de Certified Lover Boy.

Drake réalise le meilleur démarrage en 2021

Avec 604 000 ventes réalisées en une semaine seulement, le rappeur canadien réalise le meilleur démarrage de l'année 2021 . Il fait mieux que Donda, de Kanye West qui s'est écoulé à 309 000 ventes .

Avec ces chiffres, Drake fait moins bien que Scorpion ( 732 000 ) et Views ( 852 000 ) . Peut - être que cela s'explique par une promo et une communication un peu plus confuse que sur ses albums précédents . Rappelons que pour CLB, Drake n'a pas donné d'interview avant la sortie de l'album, et n'avait pas sorti de clip .