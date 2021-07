Drake : le patron de l’UFC annonce son album pour ce week-end

Très calmement, Dana White a dit que l'album de Drake sortirait ce week-end !

par Team Mouv'

Lors d'une interview accordée à la journaliste Farah Nasser pour UFC Arabia, le big boss de l'organisation Dana White a fait une déclaration . . . troublante . En effet, il a tout simplement affirmé que l'album tant attendu de Drake Certified Lover Boy serait disponible ce week - end !

Pardon ? !

Dana White fait cette déclaration surprenante alors qu'il liste avec enthousiasme tous les gros évènements prévus à Las Vegas ce week - end : "Ce week - end ça va être la folie ! Dans un même temps : on a rempli la T - Mobile Arena avec le combat Mcgregor vs Poirier__ . On a le Stadium qui sera plein avec le concert de Garth Brooks ( musique Country ) . Justin Bieber fait un concert ici ce weekend et Drake va sortir son album ici ce week - end . . . !" Et il dit ça, dans le plus grand des calmes . . .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Internet s'enflamme

Coups de buzz ? Erreur ? Vraie Info ? Difficile de savoir pourquoi Dana White a donné cette information lors d'une interview . Le redoutable homme d'affaire est un habitué des plateaux de télévision et il n'a pas pour habitude de parler à la légère . Mais comment le patron de la plus grosse organisation mondiale de MMA peut - il affirmer que Drake sortira son album ce week - end ? Internet n'est pas convaincu :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dana white : " Je pense que Drake sortira un album ici ce week - end" Source : Crois - moi fréro

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Imaginez si Dana White avait raison à propos de la sortie de Drake ! "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Ovo Sound Radio et Dana White qui disent que Drake sort vendredi"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Attendez, pourquoi Dana White parle de Drake ? ! "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Dana White a dit que Drake sortait son album ce week - end ! "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Dana White vient de dire en interview que Drake sortait Certified Lover Boy ce weekend ???"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Dana White a dit que Drake sortait son album ce weekend . . . Je me demande si il fera ça pendant le combat McGregor vs Poirier ? C'est excitant, j'espère que l'album ne sera pas comme Scoprion . La Dark Lane Demi Tapes était bof . . . Mais j'ais Scary Hours ! Je suis très hypé . "

L'avenir nous le dira

Pour l'heure, rien ne permet d'affirmer que ce que Dana White a avancé est vrai . Il est néanmoins parfaitement possible qu'il se soit emballé et qu'il vienne de "leaker" une performance de l'artiste lors du gros combat prévu par l'UFC ce week - end . L'album de Drake est plus attendu que jamais et les fans scrutent attentivement chaque indice de la star . Il y a quelques jours, Drake avait lancé les hostilités en modifiant sa bio. . . Alors quoi qu'il en soit, la sortie approche !