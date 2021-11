Drake : le cœur brisé, il réagit à la tragédie du festival Astroworld

Drake s'est exprimé sur la tragédie qui a eu lieu au festival Astroworld le 5 novembre.

par Team Mouv'

Suite à la tragédie qui a causé la mort de huit personnes au festival Astroworld, Drake a pris la parole pour exprimer ses plus profonds regrets.

Le 5 novembre 2021, alors que la foule du festival Astroworld se déchaînait, entrainant des conséquences terribles avec 8 morts et 300 blessés, Travis Scott n'était pas seul sur scène. En effet, le rappeur de Houston avait invité son collègue Drake à chanter à ses côtés sur scène. Celui-ci, impliqué également dans l'enquête, vient de s'exprimer via les réseaux sociaux, partageant sa dévastation face aux événements.

Drake dépassé par l'ampleur du drame

Drake écrit ainsi : "J'ai passé les derniers jours à essayer de réaliser cette tragédie affreuse", ajoutant : "Je déteste devoir utiliser cette plateforme pour exprimer quelque chose d'aussi délicat que le deuil, mais je me retrouve ici. Mon coeur est brisé pour les familles et les amis de ceux qui ont perdu la vie et de ceux qui souffrent." avant de conclure "Je continuerai de prier pour eux, et aiderai de toutes les manières possibles, que Dieu soit avec vous".

Cette prise de parole fait suite à la nouvelle d'une enquête ouverte à son encontre ainsi que celle de Travis Scott : les deux rappeurs, considérés comme trop agités, sont soupçonnés d'avoir poussé la foule à adopter des comportements dangereux et inappropriés. Travis Scott a lui-même annoncé rembourser tous les tickets et payer les obsèques des personnes décédées, et les proches des deux célébrités ont tous exprimé leur émotion, choqués par la proportion du drame.

Reste à la police d'apporter toute la lumière sur cette affaire, au milieu des multiples opinions et rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.