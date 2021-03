Drake lâche un EP de 3 titres et un clip, avant son album "Certified Lover Boy"

Drake dévoile un EP, pour patienter avant l'album.

par Team Mouv'

Comme les millions de fans à travers le monde, on attend pied ferme le nouvel album Certified Lover Boy de Drake, qui tarde à le sortir . . . et qui du coup dévoile un EP pour nous faire patienter .

Un EP avant "Certified Lover Boy"

Comme promis sur les réseaux, Drizzy offre donc ce nouveau mini projet en forme d'amuse - bouche avant l'album qui pourrait sortir en avril, même si chaque semaine une rumeur sort sur la date et on ne sait plus vraiment où donner de la tête . Au programme de Scary Hours : 3 titres et 2 feats de Lil Baby sur Wants and Needs et Rick Ross sur Lemon Pepper Freestyle.

En bonus, le clip de What's Next réalisé Theo Skudra avec un Drizzy en pleine forme, même si on en attend encore plus avec son nouvel album .

Allez courage, il ne reste plus que quelques jours, semaines ou mois pour écouter et découvrir son 6ème album solo . Une chose est sûre, Drake ne veut pas se précipiter car il sait qu'il est attendu au tournant comme jamais .