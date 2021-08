Drake : la Covid-19 a ruiné sa coupe de cheveux

Drake explique que c'est la Covid-19 qui a saboté sa coupe en forme de cœur.

par Team Mouv'

Drake rend ses fans impatients à force d'attendre son album Certified Lover Boy dont la sortie était prévue pour cet été . Le chrono tourne et les fans s'impatientent, et en attendant chacun de ses faits et gestes est suivi au cas où il lâcherait des indices sur un futur drop . Même sa coupe de cheveux est passée au crible .

Des contours un poil fatigués

La page Drizzy _ Drake _ Vids s'est moqué du fameux cœur de Certified Lover Boy taillé dans ses cheveux qui a l'air d'avoir pris un coup de mou . Le rappeur s'est tout de suite défendu et a expliqué qu'il a contracté le Covid - 19 : "J’ai eu la Covid, cette merde a poussé bizarrement, j’ai dû recommencer, ça revient, ne dis pas de bêtises".

Drake a donc trouvé un autre symptôme du coronavirus : une coupe de cheveux ruinée ? Après, ce qui est sûr c'est que la pandémie a bien interféré sur la sortie de son album ! Sans oublier que le rappeur canadien a aussi subit une intervention chirurgicale à la jambe .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix