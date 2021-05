Drake félicité par ses pairs pour son titre d'artiste de la décennie

Nicki Minaj, Quavo, French Montana... tous reconnaissent l'impact du Canadien dans le rap américain.

La fête continue . Tout juste après avoir reçu le prix de l'artiste de la décennie aux Billboard Music Awards, les pairs de Drake lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux pour fêter ses dix années de gloire .

Dans une story Instagram, Nicki Minaj a estimé que Drizzy avait marqué l'histoire du rap américain . "À lui seul, il a changé la musique et le business de la musique pour toujours", a - t - elle écrit . "Félicitations @champagnepapi" . Nicki, qui a récemment collaboré avec Drake sur l'excellent Seeing Green, a auparavant révélé que son compère de chez Young Money l'avait aidée lorsqu'elle avait le syndrome de la page blanche. "Il m'a sorti à lui tout seul de ce blocage, et je ne l'oublierai jamais et je vais le crier au monde du haut des montagnes", a - t - elle déclaré . "C'est un putain de génie en tant qu'artiste mais aussi en tant qu'être humain ."

Drake a également reçu des messages de félicitations d'autres artistes avec qu'il aime collaborer, dont French Montana, Quavo et Swaelee . Même The Rock et Dana White ont tenu à féliciter le rappeur de Toronto . "Vous le savez . Merci pour tous ces moments . Et ceux à venir", a commenté J . Cole sur la vidéo publiée par le Canadien sur son compte Instagram pour célébrer sa récompense . LeBron James, qui a participé à la narration de cette vidéo, a déclaré que le succès de Drake n'était pas le fruit du hasard . "ON EST SÛR QUE C'EST DE LA CHANCE ??? Félicitations à mon frère pour le titre d'Artiste de la décennie du BILLBOARD ! Et devinez quoi ! ? ! ? ! Il n'a pas fini ! " a écrit le basketteur des Lakers .

