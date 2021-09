Drake explose le record de l'album le plus streamé en 24h sur Spotify avec "CLB"

Encore un nouveau record ajouté au palmarès de Drake avec la sortie récente de son sixième album "Certified Lover Boy".

par Team Mouv'

Avec son album Certified Lover Boy qui est sorti ce vendredi 3 septembre, Drake est désormais Certified Record Breaker . Sur Spotify, il vient d'exploser le record de l'album le plus écouté en seulement 24h avec 153 millions de streams sur la journée du 03/09 .

C'est la plateforme elle - même qui a annoncé cette nouvelle, en communicant sur les réseaux sociaux, mais également avec un affichage sur des écrans géants, partagé par Drizzy . Il bat ainsi son propre record qui était détenu avec l'album Scorpion et 132 millions de streams .

Il faut dire que cet album était très attendu et annoncé depuis plus d'un an . Sur les 21 morceaux, on retrouve des gros invités comme Travis Scott, Jay - Z, Ty Dolla Sign, 21 Savage, Young Thug, Lil Baby, Future ou encore Kid Cudi .