Drake a été repéré en plein tournage d’un clip à Toronto

Serait-ce pour son album à venir, "Certified Lover Boy" ? Les spéculations reprennent.

par Team Mouv'

Alors qu'il a décidé de repousser la sortie de son album Certified Lover Boy, teasé depuis des mois, et donc très très attendu, Drake aurait été aperçu sur une scène de tournage à Toronto.

Une nouvelle qui vient attiser à nouveau l'impatience des fans, surtout qu'aux dernières nouvelles l'album pourrait sortir au mois d'avril, soit très prochainement . Il semble donc logique qu'un ou plusieurs clips puissent être déjà en tournage . Dans une vidéo partagée sur Twitter, on peut voir une équipe de tournage, en pleine rue tard dans la nuit . Au second plan, une voiture avance lentement, précédée d'une voiture équipée d'une caméra portative . On peut également repérer une personne ( supposément Drake ) s'agiter à travers la fenêtre de la voiture filmée : certainement en train de filmer sa meilleure punchline ! Pour le découvrir, il faudra ( encore ) s'armer de patience pour avoir le fin mot de l'histoire et l'album .