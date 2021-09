Drake et The Weeknd étudiés à l’Université

Une université enseignera maintenant l'œuvre des deux artistes canadiens.

par Team Mouv'

Fini la littérature, les maths ou les SVT : Dalton Higgins enseignera la culture hip - hop à la Ryerson University située à Toronto . Et pour 2022, ce professeur en études culturelles a décidé de concentrer son travail sur deux figures fortes de la musique canadienne : The Weeknd et Drake . Qui a dit que le rap actuel n'était pas pour les intellos ?

Drake et the Weeknd au milieu de Victor Hugo et Shakespeare ?

Si cela peut sembler surprenant pour certains, le geste du chercheur n'est pas particulièrement révolutionnaire : étudier une société passe aussi par l'étude de la culture populaire, notamment à travers les musiciens qui ont marqué une époque. Comme Higgins le rappelle, de nombreuses stars sont déjà étudiées aux Etats - Unis comme au Canada : c'est notamment le cas de Miley Cyrus, Lady Gaga, Jay Z ou Beyoncé. De nombreuses universités, jusqu'à Harvard, s'intéressent de plus en plus au sujet de l'histoire culturelle des artistes actuels .

Pour David Higgins, le sujet est même de la première importance . Ce dernier n'a pas choisi les deux stars au hasard : le professeur souhaite que "les icônes canadiennes rap & RNB soient reconnues académiquement", et ajoute "il est CRITIQUE que [ les académiciens ] s'intéressent au sujet de la scène montante à Toronto" .

Pour vous inscrire aux cours du professeur Higgins, rendez - vous de l'autre côté de l'Atlantique . Même si on murmure à droite et à gauche qu'en France, ce genre de sujet est de plus en plus étudié dans les universités de recherche . . .