Drake et Kanye West ont fait la paix à Toronto

Drake et Kanye West semblent réconciliés et ont posté une photo ensemble.

Après un long moment passé en froid, Kanye West et Drake semblent enfin réconciliés, ce que Ye a officialisé par une photo Instagram .

Enfin, la paix ! Kanye West et Drake semblent avoir mis fin à leur clash, et l'ont illustré par une photo accompagnée de l'emoji colombe de la paix . Les deux compères affichent avoir trouvé le chemin de la réconciliation, et c'est pour le plus grand plaisir des fans .

Réconciliation au sommet

Ce rabibochage n'est pas arrivé n'importe quand : Ye, qui vient par ailleurs de partager la version deluxe de Donda, avait fait le premier pas vers Drake, lui proposant de le rejoindre pour son événement du 7 décembre à Los Angeles, en expliquant "il est temps de passer à autre chose" .

Les deux artistes étaient en froid depuis 2018, quand Drake a accusé Kanye d'avoir communiqué des informations privées, mais la dispute était repartie de plus belle cet été, avec une pique de Drake à son ennemi sur le son Betrayal__ _ . Des paroles qui avaient eu le don de provoquer le milliardaire, qui avait aussitôt multiplié les attaques cinglantes .

Une dispute qui semble maintenant loin derrière les deux célébrités, qui ont choisi le chemin de la paix plutôt que de continuer à escalader dans les attaques . Et on ne peut que louer cette décision .