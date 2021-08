Drake est le premier artiste à avoir 150 morceaux à plus de 100 millions de streams sur Spotify

Sans conteste, Drake est un hitmaker et il entre dans l'histoire de la plateforme musicale Spotify.

L'attente commence à se faire longue pour les fans de Drake , Certified Lover Boy devait initialement arriver en janvier . Malheureusement, il a été repoussé après son accident de genou .

Mais bonne nouvelle, l'album est terminé et arrive bientôt . Il se dirait même que Kanye West voudrait affronter Drizzy en sortant le très attendu Donda en même temps que Certified Lover Boy. . .

En tout cas on imagine déjà les futurs hits dans ce nouvel opus du rappeur canadien qui excelle dans son art . . . En effet, Drake vient d'entrer dans l'histoire de Spotify et devient le premier artiste à avoir 150 morceaux qui ont dépassé les 100 millions de streams sur la plateforme .

Une grande première pour un artiste comme le rapporte le compte Twitter chartdata :

Dans son actu, Drake a dévoilé en détail sa nouvelle paire de sneakers "Nocta" en collaboration avec Nike qu'on avait pu voir il y a un an dans le clip Laugh Now Cry Later en feat avec Lil Durk.